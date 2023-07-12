地球进入「人类世」 专家称鸡骨头是证据

（法新社巴黎11日电） 当50万年后外星人或人类遥远后代研究地层沉积物来破解地球的过去时，将会发现50万年前颠覆生命、突然发生剧变的不寻常证据，那就是鸡骨头。

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这是科学家们发现人类食欲和活动迅速扩张，已从根本改变自然系统并令地球进入一个新的地质时代「人类世」（Anthropocene）的证据后，所得出的结论。

地球20世纪中叶的泥浆和岩石中，还留有其他显而易见的线索，包括遽增的二氧化碳、甲烷和其他温室气体，以及核试验产生的放射性碎屑、无所不在的塑胶微粒、入侵物种的散布等。

但鸡骨头可能是其中最发人深省的发现之一。

首先，它们是人类的发明。

地质学家班奈特（Carys Bennett）说：「现代肉鸡与它的祖先或野生同类相比，简直相去甚远…体型、骨骼形状、骨骼化学和遗传学都不同。」

班奈特是英国期刊「皇家学会开放科学」（Royal Society Open Science）2017年一项研究的主要作者，这项研究为鸡只作为人类世「标志性物种」的说法提供证据。

换句话说，肉鸡的存在证明人类有能力侵入自然界并干预大自然发展。

英国列斯特大学古生物学名誉教授札拉希维茨（Jan Zalasiewicz）告诉法新社：「（动物）进化通常需耗时数百万年，但在这里只花了数十年就产生一种新型态的动物。」

他主持10多年的官方「人类世工作团」（Anthropocene Working Group, AWG）今天认定，邻近加拿大多伦多（Toronto）的克劳福湖（Crawford Lake）证明地球约70年前已因人类活动影响而进入了新的地质篇章「人类世」。

而普遍存在的肉鸡则是另一个证据，几乎在地球上有人居住的地方都会留下大量鸡骨头。

曾任列斯特大学研究员、现任「善待动物组织」（PETA）官员的班奈特说：「鸡是我们生物圈发生变化的象徵，如今生物圈已由人类消费和资源利用所主导。」

她说：「全世界丢弃大量独特的鸡骨头，将在未来的地质纪录中留下清晰的讯号。」

© 2023 AFP