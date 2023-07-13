加州出现海獭攻击抢夺冲浪板 当局追捕

（法新社旧金山13日电） 美国加州海岸最近出现一只离奇骚扰冲浪客的海獭，它会爬上冲浪板，不顾驱赶把板子霸道占住，甚至啃咬冲浪板。当局已派专人追捕这只海獭，以免危及冲浪客安全。

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在旧金山南方约90分钟车程的圣克鲁斯（Santa Cruz），野生动物当局实际上已张贴告示警告民众小心这只5岁母海獭。它骚扰冲浪客已有数周，但最近攻击行为已上升到新高度。

根据10日张贴在网路的一段惊人影片，这只海獭爬上一名冲浪客的冲浪板，且当冲浪客尝试摇晃及翻转冲浪板将它甩开时，它还紧抓板子并一度扑向冲浪客，最后开始咬板子，丝毫不肯罢手。

9日遭到海獭攻击的冲浪客李伊（Joon Lee）告诉「洛杉矶时报」（Los Angeles Times），他当时感到害怕。「我试图游开来，但还没能游远它就咬我的（冲浪板）脚绳，让我惊慌失措。」

当局已对这只母海獭发布详细通报。美国鱼类暨野生动物管理局（US Fish and Wildlife Service）在声明中表示：「鉴于公共安全风险升高，已部署一组来自加州鱼类暨野生动物部（CDFW）及蒙特瑞湾水族馆（Monterey Bay Aquarium）、接受过捕捉和处理海獭训练的人员，尝试将它捕获并重新安置。」

过往美国拓荒者会为了毛皮而猎捕海獭，直到20世纪初才停止，但已使海獭数量降至几近灭绝。如今海獭仍然濒危，不过数量已回升，目前在北太平洋海域据信约有3000只。

冲浪客、独木舟爱好者和帆船运动员虽然鲜少在海上遇到海獭，但并非未曾听闻。由于海獭游泳时只见到它们小小的头冒出水面，有时还仰式，人们常觉得它们可爱。

然而，海獭其实是有攻击性的掠食动物，它们的啃咬具有危险性。话虽如此，在圣克鲁斯海岸出没的这只母海獭行为仍不寻常，专家对于它为何如此具攻击性匪夷所思。

当地科学家认得这只母海獭。据「纽约时报」（New York Times）报导，它的母亲是在被人类抓捕后生下它，因太常被喂养已经失去天生对人类的惧怕。

© 2023 AFP