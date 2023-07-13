气候变迁影响 全球逾半大海变色

（法新社巴黎12日电） 最新发布的研究指出，过去20年间，地球海洋大片区域的颜色发生变化，越靠近热带的地区，海洋颜色变得更绿。研究人员表示，这彰显气候变迁对世界海洋生态的影响。

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科学家表示，他们在全球超过半数的海洋检测到了颜色变化，这个范围比全球陆地面积总和还要大。

这项研究被刊登在科学期刊「自然」（Nature）。研究作者认为，这是生态系统改变的结果，尤其是渺小的浮游生物，它们是海洋食物网的中心，对稳定大气层起到关键作用。

论文第一作者、英国国家海洋中心（British National Oceanography Centre）的盖尔（B.B. Cael）告诉法新社：「我们之所以关心这些颜色变化，是因为颜色反映了生态系统的状态，因此颜色的变化意味着生态系统的变化。」

从太空观察海洋的颜色，可以勾勒出上层水域的情况。

若海洋呈现深蓝色，表示水中的生物很少；若海水颜色较绿，则可能有更多的生物活动，尤其是来自会进行光合作用的浮游植物，它们像植物一样含有叶绿素。

这些浮游植物产生了大量的氧气，是全球碳循环的重要部分，也是海洋食物网的基础。

虽然研究人员表示，需要进行更多研究来找出这些颜色变化可能意味着什么，但气候变迁很可能就是原因。

© 2023 AFP