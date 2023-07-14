凶猛热浪席卷北半球 义大利恐飙摄氏48度高温

（法新社华盛顿14日电） 北半球刚进入夏季，但凶猛热浪已席卷欧洲、中国及美国部分地区，这些区域本周末预计会有创纪录气温，欧洲太空总署指出义大利恐飙摄氏48度高温，充分显示气候暖化的危险。

广告 继续浏览后续

美国国家气象局（National Weather Service）已向国内超过一亿民众发布极端高温公告，并预测亚利桑那州、加州、内华达州及德州等地的高温情况尤其危险。

同时，法国、德国、义大利、西班牙和波兰等欧洲国家也面临炎热高温。

欧洲太空总署（European Space Agency）表示，义大利西西里岛（Sicily）与萨丁尼亚岛（Sardinia）气温可能高达摄氏48度，「这可能是欧洲有记录以来的最高温」。

北非地区也一直垄罩在高温之下，摩洛哥气象当局向国内南部地区发布极端高温红色警报。

包含首都北京在内的中国部分地区同样炙热难耐，中国一间大型电力公司指出，他们的发电量于10日创下单日历史新高。

美国国家航空暨太空总署（NASA）及欧盟气候监测机构「哥白尼气候变化服务」（Copernicus Climate Change Service）表示，上个月是有记录以来最热的6月。

世界气象组织（WMO）秘书长塔拉斯（Petteri Taalas）警告说，气候暖化导致的极端天气「不幸地成为新常态」。

世界气象组织指出，极端高温是最致命的气象事件之一。近来一项研究结果显示，欧洲去年破纪录的夏季期间，有6万1000多人因高温丧命。

© 2023 AFP