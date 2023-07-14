阿斯巴甜遭世卫列为恐致癌 但未被完全禁止

（法新社日内瓦14日电） 常用在软性饮料中的人工甜味剂「阿斯巴甜」（aspartame）今天被世界卫生组织（WHO）归类为「可能致癌」，但世卫并未对阿斯巴甜的每日容许摄取量（ADI）做更动。

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世卫组织营养暨粮食安全部门负责人布兰卡（Francesco Branca）说：「我们没有建议各公司将产品下架，也没有建议消费者完全不购买相关产品。」

他在记者会上说：「我们只是建议适度一点。」这场记者会说明了以现有证据对阿斯巴甜所做的两项审查结果。

世卫的国际癌症研究中心（International Agency for Research on Cancer, IARC）6月6日到13日在法国里昂（Lyon）举行会议，首次评估了阿斯巴甜的致癌性。

世卫表示：「工作小组将阿斯巴甜列为可能致癌的物质。」

根据现有证据，阿斯巴甜被归类在2B组，这一组与肝癌之一的肝细胞癌特别相关。

洛杉矶「西达斯西奈医学中心」（Cedars-Sinai Medical Center）癌症流行病学教授法罗（Paul Pharoah）说，2B组还包括芦荟萃取物，和茶、咖啡中的咖啡酸。他说：「大众不应担心与2B组化学物质相关的癌症风险。」

国际癌症研究中心研究员舒鲍尔－贝里根（Mary Schubauer-Berigan）表示，有关肝细胞癌的有限证据来自美国和10个欧洲国家进行的3项研究。她告诉记者：「这些是检视肝癌仅有的流行病学研究。」

她补充道，「某种意义上，我们对此提出了警示，显示我们需要进一步厘清状况」，但这不是「我们可以忽略的事情。」

此外，世卫与联合国粮农组织（FAO）组成的食品添加物联合专家委员会（JECFA）6月27日至7月6日在瑞士日内瓦开会，评估阿斯巴甜相关风险。

委员会的结论是，根据资料，没有理由改变现行每日容许摄取量，即每公斤体重摄取0至40毫克的阿斯巴甜。

一罐无糖软性饮料通常含有200至300毫克阿斯巴甜，所以，如果没有其他的阿斯巴甜摄取来源，一名70公斤重的成人一天要喝下9到14罐以上的饮料才会超过每日容许摄取量。

布兰卡说：「问题在于重度消费者…偶尔喝一罐汽水的人…不应该担心。」

记者询问，消费者今后在含糖软性饮料和添加人工甜味剂的饮料之间应如何选择？布兰卡回答：「应该考虑第3种选项，就是喝水，并减少摄取所有甜味产品。」

© 2023 AFP