美国农民挖出内战时期金币 估值数百万美元

（法新社华盛顿14日电） 美国肯塔基州一名农民6月在自家玉米田挖出700多枚美国内战时期的金币，估计总价值可达数百万美元。

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根据硬币鉴定服务机构和销售古钱币的公司，这批被称为「肯塔基州大宝藏」（Great Kentucky Hoard）的古硬币于今年稍早在肯德基州一处玉米田出土。发现这些硬币的男子身分和确切位置尚未向公众透露。

从美国硬币收藏营销商GovMint.com发布的影片中，可以看到这名男子从土里挖出这些硬币，并听到他说「这是有史以来最疯狂的事情」。 GovMint.com表示，这些是介于1840年至1863年之间的硬币，其中包括1美元面额印第安人像金币，以及10美元和20美元面额自由女神像金币。

其中包括18枚极为稀有、1863年在费城铸造的20美元自由女神像金币，GovMint.com估计可能卖到6位数的价格。 知名币商贾瑞特（Jeff Garrett）说：「这一发现的重要性值得一再强调。700多枚金币数量惊人，就像是内战时期铸币的虚拟时光胶囊 。」

肯塔基州在1861年至1865年南北战争期间采取中立立场，但仍然被卷入这场血腥冲突。

© 2023 AFP