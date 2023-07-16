酷暑炙烤 美国许多城市准备再破高温纪录

（法新社洛杉矶15日电） 酷暑高温周末持续威胁成千上万的美国居民；热穹现象（heat dome）整周下来已让美国多地炙热难耐，许多城市准备再面临破纪录的高温。

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法新社报导，美国国家气象局（National Weather Service）警告，本周末天气将「极其炎热和危险」，美西白天最高气温将比正常温度高出约摄氏5至11度。

美国国家气象局表示，举例而言，加州中部和南部的居民可见到摄氏37.7至43.3度的最高温。

到今天中午，加州着名的死亡谷（Death Valley）高温已达摄氏48.3度，预计明天最高将飙至摄氏54.4度，即使夜间最低气温也可能超过摄氏38.7度。死亡谷是地球上最热的地方之一。

在热浪影响最剧的地区，居民每天都得和烈日挑战马拉松式的耐力赛。

亚利桑那州首府凤凰城（Phoenix）已连续 16天气温高于摄氏42.7度。 当地今天中午气温已达摄氏43.8度，预计最高将达摄氏46.1度。内华达州拉斯维加斯（Las Vegas）的气温也相去不远。

在德州边境城市艾尔帕索（El Paso）已经连续29天气温超过摄氏38度。

根据美国环境保护署（Environmental Protection Agency，EPA）数据，热浪在美国各大城市发生的频率和强度越来越大，1960年代每年约两次，到了2010年代和2020年代每年则发生6次。

美国国家气象局拉斯维加斯分部在社群媒体推特（Twitter）表示，「这场热浪不是典型的沙漠高温」，并特别指出这种「持续时间长久、白天极端高温、夜晚温热」的情况并非寻常。（译者：纪锦玲）

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