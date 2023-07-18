疫情后儿童常规疫苗注射回升 UN警告恢复状况不均

（法新社日内瓦18日电） 联合国（UN）今天表示，在COVID-19疫情危机期间，接种常规疫苗的儿童人数急剧下降，如今注射人数再度回升，但警告说，世界各地恢复接种情况仍存在危险差距。

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根据世界卫生组织（WHO）与联合国儿童基金会（UNICEF）公布的数据，去年接受常规儿童疫苗接种的人数比2021年增加了400万人。

世卫疫苗暨免疫部门主任欧布莱恩（Kate O'Brien）告诉法新社说：「这是一个好消息。」

她说：「平均而言，世界各国的接种状况逐渐恢复，正朝着COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发前达到的免疫接种水准进行疫苗注射」。

世卫组织秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也同意这项说法，并说新数字「令人鼓舞」。

但他警告：「全球与地区的平均数字无法说明全貌，并掩盖了严重且持续存在的不平等。当国家与区域的疫苗接种进度落后时，儿童将为此付出代价。」

尽管出现进展，2022年仍有2050万名儿童错过一剂或更多剂的常规疫苗注射。这样的人数比前一年的2440万人少，但仍远高于2019年疫情爆发前的1840万人。

此外，儿童常规疫苗接种回升情况「参差不齐」，欧布莱恩也对此表达担忧。

数字显示，印度和印尼等人口大国的疫苗覆盖率急剧攀升，掩盖了大多数低收入国家回升放缓、甚至持续下降的情况。

世卫和联合国儿童基金会特别担忧麻疹疫苗接种情况落后现象。麻疹是世界上最具传染性的疾病之一。

去年，有83%的儿童在出生后第一年接种了第一剂麻疹疫苗，高于2021年的81%，但仍低于疫情前的86%。

根据今天的声明，麻疹疫苗接种情况恢复缓慢，让另3520万名儿童面临感染麻疹的风险。（译者：纪锦玲）

© 2023 AFP