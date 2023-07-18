礼来阿兹海默症新药朝核准再近一步

（法新社华盛顿17日电） 第2款证明能减缓认知衰退的阿兹海默症（Alzheimer）药物，在顶尖期刊刊登的临床实验结果证实有效之后，距离获美国当局核准又近了一步。

广告 继续浏览后续

许多专家称许这一发展是该领域多年几无进展后的重大突破，但也有专家呼吁谨慎，认为这款药物售价高昂、有危及生命的副作用风险，好处不大。

根据「美国医学会期刊」（JAMA）上的论文，分析近 1200名早期阿兹海默症患者时发现，与安慰剂相比，阿兹海默症药物Donanemab在18个月期间让衰退速度减缓了35%。

测量方式是以「综合阿兹海默症量表」（Integrated Alzheimer's Disease Rating Scale, iADRS）为标准，评估患者执行日常事务的能力，像是管理财务、驾驶汽车、从事嗜好，以及谈论时事等。

这种药物每4星期静脉注射一次，制药商礼来（Eli Lilly）表示，预计美国将在今年年底前采取监管行动。

这篇新论文发表几天前，美国食品暨药物管理局（US Food and Drug Administration）将日本卫采制药（Eisai）与美国药厂百健（Biogen）合作开发的阿兹海默症新药Leqembi纳入公营老人保险「联邦医疗保险」（Medicare）。

但旧金山加州大学（University of California, San Francisco, UCSF）的维德拉（Eric Widera）和同事在伴随「美国医学会期刊」此份研究成果发表的评论中表示，从长远来看，现在还不是宣布新药有益的时候。

他们说，Donanemab和Leqembi（也称为Lecanemab）不能治愈阿兹海默症，而是可以「稍微减轻病情恶化」。

这篇评论写道：「如果淀粉样蛋白抗体风险低、价格便宜且易于管理，那么患者、临床医生或付款人可能不会质疑这种适度的好处，但它们并非如此。」

© 2023 AFP