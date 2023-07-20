为何有人染COVID却无症状 基因线索初次浮现

（法新社巴黎19日电） 研究人员在一份最新研究指出，体内有特定基因变异的人，新冠确诊却没发病症状的机率比其他人高8倍，对疫情期间存在所谓「天选之人」提供第一个可能的解释。

广告 继续浏览后续

早前的研究显示，在疫情期间数以百万计的Covid感染者中至少有20%属无症状。

为找出背后原因，研究人员运用骨髓捐赠者的资料库加以研究。资料库包含参与研究受试者每人的「人类白血球抗原」（HLA）类型，HLA被认为是人体内对抗病毒感染的关键。

根据「自然」期刊（Nature）今天刊出的最新研究，研究人员让近3万的受试者透过手机APP自我报告Covid检测与症状。

研究指出，在9个月研究期间有超过1400名未接种疫苗的受试者验出Covid呈阳性，136人未出现症状，无症状者里有20%的人，体内有一种名为「HLA-B*15:01」的常见HLA变异，有双份HLA-B*15:01者（各从父、母亲遗传到一份），无症状的机率比别人高8倍以上。

研究小组研究有这种HLA变异者的T细胞；T细胞被认为可保护身体免受感染。

研究人员专门研究T细胞是如何记住它们之前所遇到过的病毒，发现当携带HLA变异体的人接触Covid病毒时，他们的T细胞都能启动防御机制，因为它们记得过去曾抵御过与新冠病毒类似的冠状病毒。

加州大学旧金山分校（University of California, San Francisco ）、此研究首席研究员霍伦巴赫（Jill Hollenbach）告诉法新社说，HLA变异体可能就是Covid无症状者背后基因之谜的一块拼图。

研究人员希望对Covid免疫反应的研究，能在未来引领出新的治疗方法或疫苗。

© 2023 AFP