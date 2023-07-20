热浪袭全球 地中海成气候变迁「热点」

（法新社巴黎19日电） 全球3大洲本周迎来热浪，横跨南欧、北非及西亚的地中海地区，面临近乎破纪录的高温与野火袭击，被科学家们列为气候变迁「热点」，该地区海滩、海产及遗迹遗址正饱受威胁。

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联合国政府间气候变迁问题小组（IPCC）汇整地中海地区面临的5大主要威胁，包括致命热浪、小麦与橄榄收成惨烈、水资源管理引发政治挑战、海平面上升、外来物种入侵等。

●致命热浪正如美国及亚洲部分地区，地中海地区近几周正饱受极端高温冲击，预计义大利萨丁尼亚岛（Sardinia Island）及西西里（Sicily Island）气温恐飙破摄氏48.8度的全欧纪录。

IPCC曾于2022年公布一份气候变迁影响及如何适应的报告中表示，「基于地中海气候变迁，热浪正在增加，并且因都市化令许多城市的情况更为严重」，导致疾病及死亡。

●小麦与橄榄收成惨干旱令北非农民收成惨烈，突尼西亚小麦农民查瓦奇（Tahar Chaouachi）告诉法新社：「我们从未见过这么严重的干旱…这里已连续4年干旱，但我们预计这个季节会下雨，结果情况反而变得更糟。」

IPCC表示，天气愈来愈热使灌溉农场的地下水枯竭，一旦全球升温超过1.5度，地中海北部的橄榄产量恐减少1/5。自19世纪以来，全球已升温超过1.1度。

●水资源管理与政治西班牙7月23日大选前，当地的干旱问题令水资源管理方面的政治紧张局势升温。欧洲干旱观测站（European Drought Observatory）表示，逾半数地中海地区6月地下水位已低至见底。

IPCC报告警告，气候变迁将令地中海「大部分地区」的水资源短缺问题更恶化。预计北非的湖泊与水库水位将在本世纪锐减45%，地表可用水量将减少多达55%；同时，「陆地与淡水生态系统受到地中海气候变迁影响，使得生物栖息地和生物多样性流失」。

●海平面上升冲击广近几十年来，地中海盆地的海平面每年上升2.8毫米，威胁着沿海地区以及常因潮汐而淹水的威尼斯等城市。

IPCC表示：「海平面上升已波及地中海周围的沿海水域，预计沿海地区的洪水、侵蚀与盐化风险将提高…这些冲击将影响农业、渔业、水产养殖、都市发展、港口营运、旅游业、文化遗址及许多沿海生态系统。」

●外来物种入侵气候变迁除了威胁珍贵的海滩，也威胁着地中海及其渔业的粮食供应。

IPCC表示，自1980年代以来，气候变迁及其他人为影响使地中海的海洋生态系统发生转变，导致生物多样性下降及外来物种入侵。

报告也指出，随全球升温超过1.5度，到了2060年，东地中海当地超过20%的被捕捞鱼类和无脊椎动物恐灭绝，2050年渔业收入恐将锐减30%之多。

© 2023 AFP