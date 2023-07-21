研究：格陵兰岛曾是无冰苔原 显示冰层融化风险更高

（法新社华盛顿20日电） 美国佛蒙特大学（University of Vermont）今天发表的新研究指出，在近代地质史中，格陵兰岛很大一部分地区曾是一片无冰的苔原，或许有过林木，还有长毛猛玛象漫步。

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这显示格陵兰岛（Greenland）的冰层比先前所想的更容易受到人类导致的气候变迁所影响，而且更可能在数世纪内发生不可逆转的迅速融化。

人们长期以来都认为，格陵兰岛在过去250万年间一直是座坚不可摧的寒冰堡垒，但一支国际研究团队讶异地发现，不过41.6万年前，格陵兰岛还是一片充满绿意的土地。

这项研究发表在「科学」（Science）期刊，共同主导撰写论文的佛蒙特大学科学家毕尔曼（Paul Bierman）说：「想要了解未来，就必须了解过去。」

了解格陵兰岛的过去，对于预估岛上的巨大冰层未来在气候暖化的情况下会如何变化、有多快融冰非常重要。格陵兰岛的冰若融化，海平面恐怕会上升约23英尺（约7公尺），届时全球每个沿海地区都有风险。

这项研究有赖于「世纪营」（Camp Century）科学家在格陵兰岛西北部地表下1390公尺处采掘出来的一段冰芯。

「世纪营」是在1960年代运作的美国秘密军事基地。而这段含有土壤和岩石的12英尺（约3.66公尺）长的管状物被遗忘在冰柜中，直到2017年才被发现。

科学家们发现，冰芯中不仅含有沉积物，还有树叶和苔藓，这是当时地面景观没有冰的铁证。

研究人员数十年来都未接触到这份珍贵的样本。但毕尔曼说，某种程度上这也是「天意」，因为用于测定冰芯年代的尖端技术最近才出现。

毕尔曼说：「格陵兰岛的过去保存在12英尺的冻土里，暗示地球会有一个温暖、潮湿、大部分无冰的未来…除非我们能大幅降低大气中二氧化碳的浓度。」

© 2023 AFP