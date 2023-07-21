7月恐创全球单月最热纪录 科学家警告：明年更热

（法新社华盛顿21日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）首席气候科学家施密特（Gavin Schmidt）今天表示，2023年7月可能是全球「若不是数千年，也是数百年来」最热的一个月。

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根据欧盟与美国缅因大学（University of Maine）以工具综合地面与卫星数据初步估计指出，7月的每日温度已经刷新历史纪录。

施密特在NASA记者会的简报中表示，虽然估计值彼此之间略有不同，但极端高温的趋势是明确无误的，且可能反映在美国机构随后发布更稳健的月度报告中。

施密特补充：「我们看见世界各地发生前所未有的变化，美国、欧洲和中国的热浪正全面性地打破纪录。」且这些影响不能仅归因于「其实才刚出现的」圣婴现象（El Nino）。

尽管圣婴现象的影响不大，施密特表示：「我们正见到整体暖化，几乎在世界各地，特别是海洋。几个月以来，我们目睹破纪录的海面温度，甚至在热带地区之外也是如此。」

施密特说：「我们预计这种情况将会继续下去，因为人们持续将温室气体排放到大气中。」

目前的现象让今年成为有纪录以来最热一年的可能性增加。根据施密特计算，可能性达到50%，但其他科学家认为可能性高达80%。

施密特说：「但我们预计2024年会更热，因为圣婴现象才刚开始，且将在年底达到高峰。」（实习编译：吴辰君/核稿：徐睿承）

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