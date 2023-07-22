世界首款婴儿及长者RSV疫苗 获欧盟药管局批准

（法新社海牙21日电） 总部位于荷兰阿姆斯特丹的欧盟药品管理局（EMA）今天批准全球首支适用婴儿及60岁以上长者的呼吸道融合病毒（RSV）疫苗Abrysvo，这种病毒是导致欧洲儿科病患住院的主因。

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法新社报导，呼吸道融合病毒通常只会引发数种轻微、类似感冒的症状，但婴儿、年长者、免疫系统衰弱及有潜在疾病等患者恐引发重症。

欧盟药管局表示，呼吸道融合病毒是欧洲儿科病患住院的主因。

感染呼吸道融合病毒的患者一旦出现重症，恐导致肺炎及细支气管炎（bronchiolitis）。细支气管炎是一种肺部末端细小支气管发炎的呼吸道疾病。

欧盟药管局批准的这款疫苗名为Abrysvo，由美国辉瑞药厂（Pfizer Inc.）生产，今年5月刚获美国疾病管制暨预防中心（CDC）批准。

英国葛兰素史克药厂（GSK）的呼吸道融合病毒疫苗Arexvy上个月才在欧盟获准施打，与辉瑞的Abrysvo疫苗同样都可用于60岁以上长者。

英国与瑞典合资的阿斯特捷利康药厂（AstraZeneca Plc）和法国赛诺菲药厂（Sanofi）表示，他们联合研发的抗体药nirsevimab是首款预防婴儿感染呼吸道融合病毒重症的疗法，已于去年11月获欧盟准用。 欧盟药管局表示，Abrysvo是首款在母亲怀孕时施打的RSV疫苗，中和抗体可透过胎盘为腹中胎儿提供被动免疫，让宝宝从出生到6个月大都能免受感染，这款疫苗同样可为60岁以上成人提供主动免疫。 此次批准的新款呼吸道融合病毒疫苗Abrysvo，是数十年来为了保护脆弱族群免于这种常见疾病侵害的努力成果。 Abrysvo是一款双价疫苗，代表接种后能预防逾一种病毒株。接种疫苗后，人体免疫系统会产生特异性抗体和T细胞，以防感染呼吸道融合病毒。

© 2023 AFP