乌拉圭海岸10天内陈尸2000只企鹅 死因成谜

（法新社蒙特维多21日电） 乌拉圭当局表示，过去10天内，约有2000只企鹅陈尸乌拉圭东部沿岸，死因成谜，似乎与禽流感无关。

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乌拉圭环境部动物司司长莱扎戈延（Carmen Leizagoyen）表示，这批大多未成熟的麦哲伦企鹅在大西洋中死去，被洋流冲上乌拉圭海岸。

莱扎戈延说：「它们在水中死亡，其中9成是年幼个体，被冲上岸时体内没有储备脂肪，且处于空腹状态。」她强调，所有采检禽流感的样本都呈阴性反应。

麦哲伦企鹅会在阿根廷南部筑巢。每到南半球冬季，它们会往北迁徙，以寻觅食物和较为温暖的水域，甚至能抵达巴西圣埃斯皮里图州（Espirito Santo）海岸。

莱扎戈延指出：「若干比例的企鹅死亡很正常，但这样的数字就不正常了。」她提到，去年巴西也发生过类似的动物不明原因集体死亡现象。

环保人士将麦哲伦企鹅大量死亡的事件归咎于过度渔猎和非法捕鱼。

非政府组织「SOS海洋野生动物救援」（SOS Marine Wildlife Rescue）的特索尔（Richard Tesore）对法新社表示：「从1990年代到2000年代起，我们看见动物缺乏食物。资源被过度开发利用了。」

但特索尔也说，7月中旬侵袭巴西东南部的一个大西洋亚热带气旋，有可能导致最孱弱的动物死于恶劣天气。

© 2023 AFP