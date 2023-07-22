希腊高温将飙40度创50年新高 美破纪录热浪将蔓延

（法新社雅典22日电） 希腊今天出现50年来7月温度最高的周末，气温预计将飙破摄氏40度；在此同时，横跨美国南部的一波破纪录热浪，预料将在未来几天内扩散开来。

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今年夏天，北半球有数以千万计的民众一直在忍受严酷高温，全球看来将出现有纪录以来最热的7月。

随着气温不断飙破纪录，专家将矛头指向燃烧化石燃料造成的气候变迁，并称全球暖化在灾害性天气中扮演关键角色。

美国国家气象局（National Weather Service）表示，在美国南部各地，这个周末约有8000万名美国人将必须忍受飙破摄氏41度的酷暑。

亚利桑那州凤凰城（Phoenix）气温已连3周飙破摄氏43度，创下新高纪录，如今预计将出现摄氏46度的高温，状况为全美最糟。

同时，游客纷纷涌入横跨加州与内华达州的死谷国家公园（Death Valley National Park），只是为了与旅客中心外头的温度计合影。

许多人想看到气温飙破世界纪录，即在1913年7月创下的摄氏56.7度高温；但数名气象学家说，当时可能测量有误。

尽管如此，美国国家航空暨太空总署（NASA）首席气候科学家施密特（Gavin Schmidt）说，2023年7月将成为最热的一个月分，不仅只是自有纪录以来，也将是「数百年来、甚至数千年来」温度最高的一个月。

正在对抗数十起森林野火的希腊政府向民众示警，由于天气炎热，如非必要，请不要冒险出门。希腊出现异常高温也意味着卫城（Acropolis）等主要观光景点将在一天中最热的时段关闭。

希腊广播电视公司（ERT）气象预报员扬诺普洛斯（Panagiotis Giannopoulos）说：「这个周末可能是有纪录以来50年来最热的7月周末。未来6至7天，雅典气温将飙破摄氏40度，并持续到7月底。」

© 2023 AFP