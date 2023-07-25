强台般风暴酿1死 瑞士制表重镇满目疮痍

（法新社瑞士拉绍德封24日电） 瑞士西北部制表重镇拉绍德封（La Chaux-de-Fonds）今天遭强烈风暴侵袭，市容满目疮痍并造成1死15伤。

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遭风暴袭击的拉绍德封靠近瑞士与法国边界的纽沙泰尔尔地区（Neuchatel）地区。

纽沙泰尔警方说：「这场风暴不幸造成1名50多岁的民众死于倒塌的建筑起重机，另有约15人受伤接受紧急治疗。」

风暴迅速穿越城内，强风造成显着灾情。许多车辆毁损、屋顶被掀翻，街道设施被吹走、路树被连根拔起。

瑞士国家气象局说：「雷暴雨伴随沿朱拉（Jura）山区快速发展的风暴，上午侵袭拉绍德封。」

瑞士气象局在推特上说：「今早我们在拉绍德封机场气象站记录到时速达217公里的狂风，当时一个雷雨胞在抵达拉绍德封时突然变强。」

救援和清理工作进行期间，纽沙泰尔警方呼吁民众留意掉落的磁砖或是树木，同时后续仍有风暴侵袭的可能，敦促民众应避免外出。

抵达瑞士前这场风暴先袭击法国东部。法国东部杜布斯（Doubs）当局告诉法新社，距离拉绍德封18公里的蒙特勒邦（Montlebon）灾情最严重。蒙特勒邦的镇公所、教堂、学校及约15栋民房屋顶受损，所幸没有人员受伤。

在两国交界处法国这一侧，另有约30栋房屋受影响，但受损程度尚不清楚。

© 2023 AFP