研究：如果没有气候变迁 欧美近期不可能出现热浪

（法新社巴黎25日电） 研究人员今天表示，如果没有人为造成的气候变迁，北美和欧洲大部分地区7月「几乎不可能」出现酷热天气。高温会触发健康警报，同时引发猛烈的野火。

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由于北半球有数千万人受热浪影响，7月有望成为有纪录以来全球最热月份。专家警告，除非减少地球的供暖与排放，否则情况会更糟。

严重的热浪7月袭击南欧、美国部分地区、墨西哥和中国，气温超过摄氏45度。

最近对炎热气温的快速分析中，世界气候归因组织（World Weather Attribution）的科学家发现，如果没有气候变迁，欧洲和北美部分地区几乎不可能出现热浪。

伦敦帝国学院（Imperial College London）葛兰森气候变化研究所 （Grantham Institute for Climate Change）的气候科学家奥托（Friederike Otto）说：「气候变迁的作用绝对是全面性的。」

高温席卷美国西南部和南部大部分地区，其中包括亚利桑那州的凤凰城（Phoenix），该州气温连续3周在摄氏43度以上，创下历史纪录。

希腊本岛和岛屿的大火导致数万人逃离当地，游客争相搭机离开，并促使希腊总理表示该国「处于战争状态」。

在北京，政府呼吁老年人待在室内，儿童缩短户外玩耍时间，以减少暴露在高温和地面臭氧污染中。

科学家已确定自1800年代末以来，全球变暖约摄氏1.2度，这使得热浪变得更热、更久、更频繁。

为追踪北半球7月的热浪与气候没有变暖情况下的预期差距有多远，奥托与她在世界气候归因组织的同事，使用天气数据和电脑模型模拟，将现在和过去的气候作比较。

奥托表示，过去「基本不可能」同时发生如此严重的热浪，人们不应再对温度纪录的震荡感到讶异。

他说：「只要我们继续燃烧化石燃料，就会看到越来越多这种极端情况，而未来可能会更糟。」

© 2023 AFP