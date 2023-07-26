佛州马纳提湾水温创新高 恐殃及珊瑚生态

（法新社迈阿密25日电） 美国南佛罗里达州外的浅水水域今天出现华氏100度（摄氏37.8度）的高温达数小时之久，这种比较像浴池热水的水温，有可能写下新的纪录。

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这个水温的读数来自迈阿密（Miami）西南方60公里外的马纳提湾（Manatee Bay）单一一个浮标，是在水深1.5公尺处测得此数据。

官方数据显示，最高水温是下午6时记录到的华氏101.1度，但水温逾100度的时间前前后后约达4小时。

气象学者、曾在政府从事科学工作的马斯特斯（Jeff Masters）在社群网站写道，尽管并无海平面温度的官方世界纪录，一份2020年的科学论文发现，前一次的最高温可能是在科威特湾（Kuwait Bay）记录到的华氏99.7度。

然而，马斯特斯补充说，佛州测得的这项新数据测量采样地点接近陆地，「而土地效应和水中有机物污染下，可能…导致这项测量数据无效」。

对有些人来说，如三温暖般的水温可能很舒服，但持久的极端高温对珊瑚礁生态系统以及仰赖该生态系统的物种来说，却是一场灾难。

几天前，非营利组织「珊瑚礁基金会」（CRF）发布表示，他们10多年来在佛州南部致力修复的宽边帽礁（Sombrero Reef），「珊瑚死亡率达100%」。

根据美国国家海洋暨大气总署（NOAA）说法，所有的海洋物种中，约25%可在珊瑚礁内、上方或四周找到踪迹，生物多样性与热带雨林旗鼓相当。

© 2023 AFP