NASA选择洛克希德马丁 共同开发核动力火箭

（法新社华盛顿26日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）与美国军方今天表示，他们已选择国防合约承包商洛克希德马丁公司开发核动力火箭，这种运用核热推进（NTP）的火箭系统不仅可缩短飞行时间，同时所需的推进剂也较少，太空总署盼能将这项技术应用于未来的火星任务。

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官员表示，「月轨内敏捷行动示范火箭」（Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations, DRACO）计画最快可能于2027年启动。

核热推进（NTP）系统不仅可缩短飞行时间、提高燃料效率，所需的推进剂也较少，意味未来太空船的酬载可比当今最好的化学燃料火箭更大。

核热推进是利用核裂变反应炉产生的巨大热能来加热液体推进剂，以DRACO而言即是液态氢，将其转化为高温气体，通过喷嘴膨胀高速排出以产生推力，使太空船得以高速飞行。

洛克希德马丁公司太空业务分部（Lockheed Martin Space）月球探索活动（Lunar Exploration Campaign）副总裁希尔曼（Kirk Shireman）说：「这些更强大、效率更高的核热推进系统，可让太空船更快速地在各个目的地间穿梭。」

希尔曼还说：「减少运输时间对载人火星任务至关重要，能减少太空人曝露于太空辐射的时间。」

BWX科技（BWX Technologies）将负责开发核反应炉和推进剂。

出于安全考量，「月轨内敏捷行动示范火箭」的反应炉在到达高轨道前不会启动。

NASA计划在月球建立一个长期基地，作为阿提米丝（Artemis）任务的一环。希尔曼补充说，核热推进技术也可能「彻底改变」未来的月球任务。

NASA在50多年前进行最后一次核热火箭发动机测试，但因预算削减和冷战紧张局势而放弃了相关计画。

© 2023 AFP