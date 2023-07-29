北大西洋海平面温度创新高 达摄氏24.9度

（法新社华盛顿28日电） 根据美国国家海洋暨大气总署今天公布的初步数据，北大西洋海平面温度创下新高纪录，达到摄氏24.9度。

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美国国家海洋暨大气总署（National Oceanic and Atmospheric Administration）自1980年代初期开始追踪此数据，旗下国家环境资讯中心（National Centers for Environmental Information）科学家殷勋刚（Xungang Yin，译音）告诉法新社：「根据我们的分析，北大西洋的平均海平面温度（本月26日）创下新高纪录，达到摄氏24.9度。」

这样的纪录特别令人惊讶，因为北大西洋通常是在9月初达到最高温度，今年却提早飙到最高温。

殷勋刚说，前一个高温纪录是在2022年9月创下，为摄氏24.89度，北大西洋海平面温度「预料将持续攀升直到8月」，且「极有可能」再度打破纪录。

他又说，摄氏24.9度的新高纪录，「比1982年到2011年纪录到的30年气候平均值高出1度多」。

冬季过后，北大西洋自3月起开始变暖。今年3月过后，北大西洋水温普遍都比前些年温暖，最近数周的差异更加明显。

由于人类排放温室气体，全球海水受气候变迁影响而变暖，北大西洋成为此一现象的象徵性观察点。

© 2023 AFP