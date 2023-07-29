欧盟拟禁进口玩具使用有害化学物 防激素受干扰

（法新社布鲁塞尔28日电） 根据欧盟执委会今天拟议的新规定，欧盟寻求禁止进口玩具内含对儿童不安全的化学物质，尤其会干扰生长激素的成分。

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据欧盟统计局（Eurostat）数据，中国是欧盟进口玩具的最大制造国，2021年输入欧盟的玩具里有83%是中国制造。

欧盟内部市场事务执行委员布勒东（Thierry Breton）说：「多亏数位科技，我们将加强执法，以便更能侦测出不安全玩具，尤其是在欧盟边界。」

欧盟执委会提议的玩具安全规定（Toy Safety Regulation），目的在解决2009年以来现有欧盟法律漏洞；当时立法规定在欧盟各地销售的玩具安全标准。

欧盟执委会也寻求更新规定，更能完善处理网路销售问题。

欧盟执委会在声明中强调，输进欧盟的玩具已属全球最安全」，但由于尚有很多不安全的玩具仍在欧盟销售，尤其网路上的进口玩具，因此还有很多工作要做。

拟议的修法主要是针对玩具中「影响内分泌系统的化学物，以及影响呼吸道系统或对特定器官有害化学物」。

内分泌系统包含分泌激素的腺体。对儿童而言，会干扰正常运作的化学物会影响成长、甲状腺功能与青春期，进而导致糖尿病或肥胖。

为确保在欧盟销售的所有玩具都符安全规定，欧盟执委会将要求进口商取得「数位生产护照」以利货物查验。

欧盟消费者组织（European Consumer Organisation）高度欢迎欧盟执委会的作法，还说如能成为欧盟法律，「将是开全球第一枪，率先禁止所有制造商使用已知与疑似会干扰激素的化学物」。

© 2023 AFP