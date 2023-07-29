科学家基改实验 果蝇得以雌性自我繁殖

（法新社巴黎28日电） 科学家今天表示，他们透过基因工程成功让雌性果蝇能不与雄性交配即繁衍后代。这项研究代表首次以人工方式将「处女生殖」导入动物身上。

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这份发表于「当代生物学」（Current Biology）期刊的最新研究，另也首次揭露基改后的果蝇，后代不用交配也能生育，显示此种特性可代代相传。 由雌性单性繁殖的「处女生殖」（Virgin birth），在动物界虽罕见但也并非前所未闻，像一些蜥蜴和鸟类等卵生动物就具备雌性在未交配情况下繁衍的能力，只不过通常是在生命后期且雄性不足时。

剑桥大学说：「这是科学家首次在通常为有性生殖的动物引入处女生殖－黑腹果蝇。」

科学家上个月揭露，哥斯大黎加一间动物园内一只从没亲近过雄性的雌鳄鱼，产下一个胚胎几已成形的卵，是首次记录到爬虫类的处女生殖。

有性生殖通常涉及雌性卵子接受雄性精子完成受精，但雌性的单性生殖是独自产卵并孵出成胎儿。

这项研究的主要作者、英国剑桥大学研究员史柏林（Alexis Sperling）表示，自从她的宠物螳螂出现处女生殖后，她就想研究此一课题。为寻找这种现象的遗传原因，史柏林和几位美国研究人员决定在黑腹果蝇上进行实验。

这项研究历时6年，实验期间用上超过22万只果蝇。

基改后的果蝇若有机会接近雄性，仍会以正常方式繁殖，但若将之隔离无法接触雄蝇时，有1%到2%似会在生命周期过半时（果蝇生命周期约40天）开始放弃寻觅雄性并出现处女生殖。

研究人员还发现，能处女生殖的第二代雌果蝇里，也有多达2%会在没有雄性的环境里单性繁殖。

史柏林表示，她希望最终能查明何以处女生殖在昆虫类变得更普遍，尤其是害虫。

她说若害虫继续处于被迫处女生殖的状态，很可能最终导致它们全然走上单性繁殖，「届时这对农业来说就是大问题，因为单性繁殖时雌性只会生雌性，扩散速度会更快」一些害虫因人为基因防治使然，的确会处于性别失衡的环境。

至于包含人类在内的哺乳类，目前想做到单性生殖仍属不可能，因为哺乳类的繁衍少不了来自精虫的特定基因。

© 2023 AFP