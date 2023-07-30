首例导引坠落 欧气候观测卫星「风神」重返地球

（法新社巴黎29日电） 欧洲太空总署今天表示，欧洲一枚气流观测卫星在辅助导引让残骸碎片飞溅伤害最小化之后，成功返回地球，写下人造卫星在受控制状态下重返地球的首例。

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这是欧洲太空总署（European Space Agency）首次尝试协助人造卫星重新进入地球大气层。

这项操作使「风神号」（Aeolus）卫星可在最适当位置返回大气层，即使有任何残骸未能在穿越大气层的过程中完全燃烧殆尽，也会坠落在事先规画好的大西洋路径上，减少残骸砸中人、物的风险。

以希腊风神命名的「风神号」卫星2018年发射升空，测量地球全球的气流路径，协助研究人员改善短期气象预测，也让人类更了解人为气候变迁。

欧洲太空总署表示，经过多日来复杂的操作之后，这枚一公吨重的卫星约于格林威治时间今天2时在南极洲上空重新进入地球大气层。

卫星从原本地表上方320公里处的轨道开始下降，逐步降低至120公里高处，以重新进入地球大气层并安全燃烧。

欧洲太空总署首席太空碎片工程师巴斯提达（Benjamin Bastida）告诉法新社：「（风神号）成功进入我们希望进入的区域，也就是南极洲上空，那边的人口世界最少。」

欧洲太空总署也希望透过这次的操作过程，为未来卫星重返地球搜集资料，展示最佳做法，盼能引起其他国家或组织跟进。

© 2023 AFP