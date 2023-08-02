天线角度偏离失联 NASA又收到旅行家2号讯号

（法新社华盛顿1日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）今天表示，在任务控制中心错误切断与「旅行家2号」（Voyager 2）的联系后，已再度收到这个遥远探测器传来的「心跳」讯号。

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旅行家2号于1977年发射升空，目的是为了探索太阳系外围行星，并作为人类探测更广大宇宙的指路明灯。目前旅行家2号位置在距离地球超过199亿公里的太空，远远超出太阳系。

NASA喷射推进实验室（Jet Propulsion Laboratory）在近期的更新消息中说，7月21日向旅行家2号发出的一系列既定指令，「无意间造成天线角度偏移地球2度」。

这导致旅行家2号无法将数据传回任务控制中心，也无法接收指令。这种情况预计要等到10月15日旅行家2号进行自动重新定向操作时才会获得解决。

但旅行家企划经理陶德（Suzanne Dodd）今天向法新社表示，团队争取到「深太空通讯网」（Deep Space Network）的协助，作为尽快重新与这颗探测器建立联系的最后一招。深太空通讯网为跨国巨型无线电天线阵列，另外还有几个绕着地球运行的天线。

陶德说，令他们感到意外的是，「这很成功，我们收到（旅行家2号）传出的『心跳』讯号。我们由此掌握到这个太空船还好好地运作。这让我们士气大振」。

虽然工程师现在可以收到心跳－以技术用语而言，心跳是与旅行家2号有关的载波（carrier wave）－但他们无法读取形成载波的讯息讯号，而载波传达了旅行家2号搜集的所有数据。

陶德又说，「我们现在发出新的指令，试图让这个太空船的天线角度指向地球」，但她说，这个指令能发挥作用的「可能性很低」。

然而，由于距离10月15日还有很长一段时间，NASA将持续尝试上传这些指令。

© 2023 AFP