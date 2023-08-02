瑞典研究：藉AI找乳癌迹象 可减少医师近半工作量

（法新社巴黎2日电） 今天公布的一项瑞典大型研究显示，若利用人工智慧（AI）在定期扫描结果中搜寻乳癌迹象，可以帮助放射科医师减少近一半的工作量。

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这项研究的中期结果让人充满希望，但研究作者警告，在把AI更广泛地运用在乳癌检查之前，还得进行更多的研究。

尽管像ChatGPT等愈来愈让人信服的聊天机器人，引发人们对AI未来潜在应用的反思，但这项技术已经显示出趋于纯熟的其中一个领域，就是在判读医学扫描上。

由于许多国家都面临放射科医师短缺的问题，人们希望AI能使分析定期扫描这样耗时的工作变得更快、更准确。

这可能对乳癌产生特别大的影响。根据世界卫生组织（WHO）的资料，光是2020年就有超过230万名女性被诊断出患有这种癌症，并导致68万5000人丧命。

定期筛检对于发现癌症初期迹象来说至关重要。欧洲建议50到69岁的女性，每两年进行一次乳房X光检查，检查结果会由两名放射科医师进行分析。

瑞典这项研究使用的是2021年4月到2022年7月8万名女性在瑞典西南部4个地点乳房X光检查的扫描结果。

© 2023 AFP