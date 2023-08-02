联合国：叶门外海旧船上石油大半移出

（法新社杜拜2日电） 联合国表示，饱受战争蹂躏的叶门外海一艘生锈超级油轮上大部分的石油已转移到另一艘船上，以避免漏油酿成污染环境大祸。

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船龄47年的浮动式储存卸油船「沙佛号」（FSO Safer）有114万桶轻质原油，自上周起已开始转移至新的船只上。

联合国叶门地区驻地协调员格雷斯利（David Gressly）昨天在社群媒体上说：「在过去7天内，腐蚀的沙佛号上的油已有过半转移至替代船只上。」

格雷斯利之前曾表示，整个移转过程将不会超过三周。

联合国希望这项斥资1亿4300万美元的行动能够消除发生环境灾难的风险，免于恐将高达约200亿美元的清理费用，但目前仍短缺2000万美元经费。

由于沙佛号在红海的位置，一旦发生原油外泄，可能导致经曼德海峡（Bab al-Mandab Strait）到苏伊士运河（Suez Canal）的航运中断，造成每天数十亿美元的损失，同时还会破坏生态系统、沿岸捕鱼社区及港口命脉。

沙佛号是一个浮动储卸设施，自1980年代起一直停泊在距荷岱达港（Hodeida）约50公里远处。

8年前，在叶门叛军和沙乌地阿拉伯率领的联盟爆发战争后，因叛军控制了叶门首都沙那（Sanna）及沙佛号所在水域，沙佛号便未曾维护过。沙乌地率领的联盟支持国际公认的叶门政府。

沙佛号船体老旧、船身受腐蚀。相较1989年阿拉斯加外海的埃克森瓦尔狄兹号（Exxon Valdez）漏油事件，沙佛号所载运的石油量是当年漏油量的4倍之多。

© 2023 AFP