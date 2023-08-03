4000万年前巨鲸化石 可能超越蓝鲸登史上最大动物

（法新社秘鲁首都利马2日电） 蓝鲸作为史上最重型动物的地位遇到挑战。科学家今天表示，根据在秘鲁新发现一种生活于4000万年前巨鲸的局部骨架显示，这种秘鲁巨鲸可能才是史上最重动物。

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长久以来，当代的蓝鲸都被视为有史以来最大、最重的动物，连远古的各种巨型恐龙都难望其项背。

但根据刊于科学期刊「自然」（Nature）的一篇新研究，这回发现的秘鲁巨鲸（Perucetus colossus）可能比蓝鲸更为巨大。

一支跨国研究团队从秘鲁沙漠找出的一些巨大骨骼化石推测，秘鲁巨鲸平均体重可达180吨，看起来虽不如金氏世界纪录最大蓝鲸的190吨，但研究人员估计，秘鲁巨鲸的体型介于85吨到340吨之间，换句话说超过平均值的秘鲁巨鲸，体型能轻易超越最大蓝鲸。

秘鲁巨鲸的第一批化石是2010年由古生物学家乌尔比纳（Mario Urbina）发现，他花了数十年搜寻秘鲁南部海岸的沙漠。

乌尔比纳告诉法新社：「已知动物的纪录里还没有这么大的，是破天荒头一个，这也是为何当初我发现时，没人相信我说这是史上最大动物的原因。」

根据研究人员的说法，这回新的研究发现「引来的质疑势将多于答案，开启其他古生物学家更多论战」。

研究人员从化石估计发现的这条秘鲁巨鲸长度达20公尺。文献记载最长的蓝鲸达29.9公尺，也让研究人员更加谨慎，暂未宣布秘鲁巨鲸打破史上最大动物的纪录。

但这份研究的共同作者艾姆森（Eli Amson）告诉法新社，没有理由认为这条秘鲁巨鲸是同类最大的一只。

任职德国斯图加特国立自然历史博物馆的古生物学家艾姆森说：「我认为秘鲁巨鲸中有些大有可能会打破纪录，最重要的是随便一只就已接近蓝鲸了。」

© 2023 AFP