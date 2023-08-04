欧盟监测 世界海洋表面温度创新高达摄氏20.96度

（法新社巴黎4日电） 世界海洋温度本周创历史新高纪录，加深人们对地球气候、海洋生物和沿海社区连锁反应的忧虑。

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法新社报导，根据欧洲联盟气候观测站数据，海洋表面温度于7月30日测得摄氏20.96度（华氏69.7度），创新高纪录。

欧盟气候监测机构「哥白尼气候变化服务」（Copernicus Climate Change Service）发言人做了上述表示，前高纪录是2016年3月的摄氏20.95度。

监测样本排除极地地区。

使用不同数据库的美国国家海洋暨大气总署（National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA），近几个月也记录到类似的趋势。

美国国家海洋暨大气总署指出，海洋表面均温于今年4月4日创下摄氏21.06度的新高纪录，前高纪录是2016年3月的摄氏21.01度。今年8月1日，海洋均温来到摄氏21.03度。

根据科学研究，自工业时代开始以来，海洋吸收了人类活动所产生90%的过剩热量。

由于地球大气中温室气体积累，多余的热量也继续积累。温室气体主要来自石油、天然气和煤炭的燃烧。（译者：徐睿承）

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