NASA发出星际呐喊 与旅行家2号恢复联系

（法新社华盛顿4日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）今天表示，在使用最大功率发射器发出「星际呐喊」校正天线定位后，已成功恢复与太空探测器「旅行家2号」所有联系。

广告 继续浏览后续

旅行家2号（Voyager 2）于1977年发射升空，目的是为探索太阳系以外行星，并作为人类探测更广大宇宙的指路明灯。目前旅行家2号位于距离地球超过199亿公里的太空，已远超出太阳系。

NASA于7月21日发送的一系列既定指令，误将旅行家2号的天线角度偏移地球2度，损及旅行家2号传送与接受讯号的能力并危及这项任务。原本情况预计至少要到10月15日才能解决，届时旅行家2号预计将进行自动重新定向操作。

但NASA工程师们1日取得组成深太空通讯网（Deep Space Network）的多个地球观测站协助，侦测旅行家2号传出俗称「心跳」的载波（carrier wave），但这个信号依旧太过微弱，很难读取到数据。

打造与操作旅行家2号的NASA喷射推进实验室（Jet Propulsion Laboratory）今天在更新消息中说，在不抱有期待下成功传出指令，校正旅行家2号的方位。

旅行家企划经理陶德（Suzanne Dodd）告诉法新社：「深太空通讯网使用最高功率发射器传送指令（从坎培拉的据点发送100仟瓦的S波段通信链路），设定在天线经过的最佳状态时发出，以最大限度提高这个太空船能接受指令的可能性。」

NASA喷射推进实验室在声明中说，这个所谓「星际呐喊」（interstellar shout）需花18.5个小时，才能以光速传送到旅行家2号上，任务控制人员花37个小时，才知道指令是否发挥作用。

喷射推进实验室又说，旅行家2号于美东时间8月4日零时29分开始传送科学与遥测数据，「显示旅行家2号正常运作，仍待在预计的轨道上」。

© 2023 AFP