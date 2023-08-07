智利海滩惊见蓝鲸尸 专家：冲刷上岸前恐已死亡

（法新社圣地牙哥6日电） 智利地方当局今天指出，南部海滩出现一头长久以来被视为地表最大动物的巨型蓝鲸尸体，研判可能被冲刷上岸前已在海里死亡。

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智利南部奇洛埃岛（Chiloe Island）安库得市（Ancud）的居民，最早于昨天在临太平洋的海滩看到这头蓝鲸，当地位在首都圣地牙哥（Santiago）以南，两地相距约1000公里。

派往调查的智利国家渔业和水产养殖部（Sernapesca）人员在旧称「推特」（Twitter）的社群媒体X上证实，这具动物尸体属于一种「须鲸科的鲸类动物」。

智利国家渔业和水产养殖部的地区主管哈德逊（Cristian Hudson）告诉地方媒体：「从这头蓝鲸的状况看来，它一定是不久前死在海里并在这种状态下漂流。」

环保组织指出，这个海域有大量的渔业活动和海运交通，当局应调查以查明这头蓝鲸是否是被船只撞到死亡。

根据非政府组织「鲸类保育中心」（Cetacean Conservation Center）说法，须鲸科种类繁多，从身长9公尺的小须鲸到蓝鲸都有。蓝鲸身长可达30公尺，被视为地球上最大型动物。（译者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）

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