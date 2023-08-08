男同性性行为者捐血限制 美红十字会取消

（法新社华盛顿7日电） 美国红十字会今天宣布，现在起将允许男男性行为者和双性性行为者捐血，撤销原本专门以这类性取向所加诸的限制。

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法新社报导，红十字会在声明中说：「红十字会庆祝此一历史之举，视为一大进步，维护血液供应安全的同时也继续致力于实现包容性捐血程序，平等尊重看待所有捐血人。」

这是遵循美国食品暨药物管理局（FDA）5月宣布最新指导方针所作的政策调整，目的是让更多人能捐血。

根据FDA新的个人评估政策，有意捐血者只会被问「过去3个月内是否有新的或多位性伴侣」。

如回答过去3个月内有新的性伴侣或一个以上的性伴侣，就会被进一步问「过去3个月内有无肛交行为」，若最后一个问题的答案也是肯定，才会被要求延迟捐血。

医学界认为，肛交具有较高风险散播多种性病，因为肛门薄壁很容易受损，以致更易受感染。

新规用于取代原有政策。以往的规定是男男性行为者以及与男男性行为者有过性爱的女性，必须推迟捐血，时间长短视不同情况而定。

据美国红十字会资料显示，在美国每两秒钟就有一人需要输血或血小板，包含手术、癌症治疗、慢性病或外伤，都有输血需要。 （译者：纪锦玲）

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