亚马逊国家组联盟 齐心对抗森林砍伐

（法新社巴西贝伦8日电） 南美8个国家今天同意成立联盟对抗亚马逊（Amazon）地区的森林砍伐，他们在巴西举行峰会，矢言阻止这个全球最大的热带雨林走到「无法回头的地步」。

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备受关注的亚马逊合作条约组织（ACTO）峰会，采纳东道主巴西所称的「崭新且雄心勃勃的共同计画」来拯救热带雨林。专家警告，作为气候变迁重要缓冲的热带雨林，正被推向崩溃边缘。

玻利维亚、巴西、哥伦比亚、厄瓜多、盖亚那、秘鲁、苏利南和委内瑞拉在位于亚马逊河口的贝伦（Belem）签署联合声明，并制定近万字的路线图，来促进永续发展、终结森林砍伐并对抗助长森林砍伐的组织犯罪。

但峰会未能满足环保人士和原住民团体最大胆的要求，包括要求成员国采纳巴西在2030年前结束非法森林砍伐以及哥伦比亚停止新石油勘探的承诺。

气候观测站（Climate Observatory）负责人阿斯特里尼（Marcio Astrini）表示：「这是第一步，但没有具体决定，只是一纸承诺。」

巴西总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在为期两天的峰会开幕致辞中强调「气候危机严重恶化」，需要「一致行动」。

就在欧盟气候观测站确认7月是有纪录以来最热月份几个小时后，鲁拉在讲话中表示：「情况从未如此急迫。」

© 2023 AFP