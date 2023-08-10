研究：火星曾现干湿交替气候 有利于生命存在

（法新社巴黎9日电） 今天公布的最新研究指出，美国国家航空暨太空总署（NASA）火星探测车「好奇号」首次发现火星曾有类似地球干湿季节交替气候的证据，代表火星可能曾具备维持生命的适当条件。

广告 继续浏览后续

尽管火星表面如今是一片不毛之地，但外界认为在数十亿年前，火星表面曾有许多河流和广阔的湖泊。

自2012年以来，「好奇号」（Curiosity）探测器一直在火星探索巨大的盖尔撞击坑（Gale Crater），据信这个撞击坑过去曾是一座湖泊。目前撞击坑中央坐落着一座近6000公尺高、由沉积物构成的大山。

法国国家科学研究中心（CNRS）研究员、这项研究的主要作者哈班（William Rapin）告诉法新社：「我们很快就意识到，我们是在湖泊和河流沉积物中工作，但不清楚它们与哪种气候类型有关。」

好奇号2021年攀登沉积物山的斜坡时，在土壤中发现六边形图案的盐沉积物，其历史可追溯至近40亿年以前。

根据这篇发表在国际科学期刊「自然」（Nature）上的研究，好奇号的仪器将这些图案识别为干泥中的裂缝。

哈班解释：「当湖泊干涸，泥土就会出现裂缝；当湖水重新注满时，这些裂缝就会闭合。」

只要重复这个过程的次数够多，这些裂缝就会形成六边形排列。哈班说，这是「火星具有周期性气候的第一个确凿证据」。

研究团队表示，像地球一样规律地出现雨季和旱季，可望为生命的形成提供所需条件。

© 2023 AFP