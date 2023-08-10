西葡两国森林大火肆虐 高温恐刷新70年纪录

（法新社马德里9日电） 西班牙及葡萄牙面临今夏第3波热浪之际，两国气温随之飙升。葡萄牙南部大规模野火延烧已迈入第5天，西班牙国家气象局（AEMET）警告，全国平均气温恐刷新70年新高纪录。

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西班牙国家气象局表示「这很可能是近73年以来，8月份最热的5天」，几乎全国都处于高温红色警报之下。

根据西班牙国家气象局当地晚间近7时的数据，最高温出现在安达鲁西亚自治区（Andalusia）内的拉罗达德亚恩达卢西亚市（La Roda de Andalucia），当地气温高达摄氏44.6度，而格拉纳达机场（Granada Airport）气温则高达44.1度。

西班牙国家气象局指出，西班牙今天的「平均气温，有可能创下1950年以来新高」。

过去几天以来，强风和极端高温也在西班牙引发大火，烧毁邻国葡萄牙约1万5000公顷的森林。

多处野火中，以葡萄牙南部奥德米拉（Odemira）地区的火势最大，一路蔓延至旅游胜地阿尔加维（Algarve），有超过1500人被迫紧急撤离。

然而，忙着对付野火的消防队员们表示，他们今天已成功控制住火势。随热空气向东扩散，气温下降、沿海地区湿度上升都有助遏止火势蔓延。

专家们表示，反覆发生的热浪已变得更长且更强烈，这些都是气候变迁带来的后果。

随干旱及野火愈来愈普遍，西班牙伊比利半岛（Iberian Peninsula）正饱受欧洲气候变迁的冲击。

© 2023 AFP