变异株EG.5发威 WHO:全球新冠新增确诊数激增80%

（法新社巴黎11日电） 世界卫生组织（WHO）今天表示，过去一个月全世界通报新增COVID-19病例较前一个月激增80%，主要来自西太平洋区域，反映新变异株EG.5的威力；但染疫病故人数大幅减半。

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世卫在每周资讯更新中表示，自7月10日至本月6日，全球国家合计通报新增近150万起COVID-19（2019冠状病毒疾病）病例，较前28天的统计数据增加8成；死亡病例则锐减57%至2500例。

世卫虽已于今年5月宣告COVID-19全球卫生紧急状态解除，但也警告过这只病毒会继续流传及变异，造成染疫、住院和死亡人数偶尔大增。

世卫今天提醒，通报的数据并未反映真实的确诊和病殁人数，一部分是因为各国检测和追踪病例的数量比疫情较前期少了许多。

世卫指出，近一个月的新增确诊病例许多来自西太平洋区域，当地染疫人数暴增137%。此外，北半球有几个国家近几周也出现夏季病例攀增，包括在美国、英国、法国和日本。

专家曾暗示，夏季聚会和旅游机会增多，加上人们对COVID-19病毒的免疫力下降，同时出现新的亚型变异株EG.5，都可能使得确诊人数回升。

世卫9日才鉴于EG.5流行情况稳定升温，而将其列为「需留意变异株」。根据世卫说法，EG.5病例占全球通报新增确诊数的比率，已由6月中旬的7.6%上升至7月中旬的逾17%。

EG.5被认为源自XBB变异株，且似乎比其他流通的变异株更容易传染，很可能因为它的棘蛋白有突变。世卫表示，EG.5已表现出能躲避免疫反应的能力。

但世卫将EG.5的威胁程度与最近其他几只Omicron亚型变异病毒株相比，指出没有迹象显示它会引发更严重症状，因此对全球公共卫生仅构成「低度」风险。

© 2023 AFP