美投资12亿美元兴建两座设施 要从大气中清除碳

（法新社华盛顿11日电） 美国政府今天宣布，将支出12亿美元兴建两座开创性设施，从大气中清除碳。为了对抗全球暖化，美国在这项仍在发展阶段的技术上投入庞大赌注，部分专家对此颇有微词。 这两项设施分别位在德州和路易斯安那州，目标是每年各自清除100万吨二氧化碳，相当于44万5000辆燃油车全年的排放量。

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美国能源部在声明中表示，这是「全球透过工程技术移除碳的作为上历来最大笔投资」。

能源部长葛兰何（Jennifer Granholm）在声明中说：「单是削减我们的碳排放量，扭转不了气候变迁日益严重的影响…我们也必须除掉已经释放到大气中的二氧化碳。」

「直接空气捕捉」（Direct Air Capture）是「碳移除」（Carbon Dioxide Removal）的技术之一，是从大气中捕捉二氧化碳。二氧化碳是助长气候变迁和极端气候的因素之一。

能源部表示，这两项设施分别从大气中移除的二氧化碳，将比现行最大的碳捕捉基地多250倍。

联合国「政府间气候变迁问题小组」（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）认为，直接从大气中捕捉二氧化碳，是对抗全球暖化的必要方法之一。

但这项领域仍远非主流，根据国际能源总署（International Energy Agency）资料，目前全球只有27座运作中的碳捕捉基地；不过也有至少130座基地正在开发中。

有些专家担心这项技术会成为人类继续排放温室气体的藉口，而不是加速改用干净能源。

史丹佛大学（Stanford University）教授贾可布森（Mark Jacobson）告诉法新社，直接从大气中捕捉碳「需要大量电力从大气中分离二氧化碳，再压缩到输送管里」。

他指出，「即便在最佳情况下，也就是使用再生能源电力，但如此一来，再生能源电力就无法在电网上取代煤炭或天然气等化石燃料的电力来源」，因此这种技术只不过是个「花招」，「只会拖延我们解决气候问题的时间」。

© 2023 AFP