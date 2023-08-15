美气候专家：2023年有近50%机率为历来最温暖

（法新社华盛顿14日电） 美国政府的气候专家今天说，2023年有近50%的机率将成为历来最温暖的一年，而2024年可能会更热。

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美国国家海洋暨大气总署（National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA）首席科学家卡普尼克（Sarah Kapnick）向记者表示：「2023年迄今一直是历来温度第3高的一年。2023年几乎肯定将成为历来前5温暖的一年，机率超过99%，而2023年有近50%机率将成为历来最温暖的一年。」

美国国家航空暨太空总署（NASA）哥达德太空研究中心（Goddard Institute for Space Studies）主管施密特（Gavin Schmidt）说，由于有称之为圣婴（El Nino）的太平洋暖化现象，明年可能会比今年还热。

施密特说：「圣婴现象造成的最大冲击，实际上将发生在2024年。因此，我们预期2023年不只将变得异常温暖，还可能是历来最温暖的一年，但我们预计2024年气温还会更高。」

欧洲联盟（EU）气候监测机构「哥白尼气候变化服务」（Copernicus）上周表示，7月是地球历来最热的一个月，NOAA今天公布的数据与欧盟数据一致。

NOAA表示：「7月的全球平均地表温度高于平均摄氏1.12度，是NOAA长达174年历史中最热的7月。」

NOAA也表示，6月出现的圣婴现象持续浮现，让全球海洋表面温度在7月连续第4个月创下新高纪录。

NASA首席科学家兼资深气候顾问凯文（Kate Calvin）说：「气候变迁对全球各地的人们与生态系统产生冲击。除了气温变化外，我们也经历气候中的其他变化，像是海平面上升、北极海冰减少、野火肆虐、出现暴雨事件等。」

NASA署长尼尔森（Bill Nelson）说：「不证自明，地球正在加温。大自然之母正在向我们传递讯息。而这个讯息是我们最好刻不容缓采取行动，在还来得及拯救我们的气候之前，换句话说，还来得及拯救我们的地球之前。」

© 2023 AFP