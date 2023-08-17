新DNA研究 冰人奥兹祖先来自西亚而非东欧

（法新社柏林17日电） 根据最新德国研究，32年前在阿尔卑斯山发现的冰冻木乃伊「冰人奥兹」（Oetzi）祖先来自西亚而非东欧，且他原本肤色比之前认为的更深，死时也很可能已经秃头或几乎秃头。

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马克斯普朗克演化人类学研究所（Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology）发现，冰人奥兹很可能来自一个与其他欧洲人极少接触的相对孤立群体，且祖先是直接来自西亚的安纳托利亚（Anatolia）地区，也就是目前土耳其国土所在地。

冰人奥兹是在1991年9月被2名德国登山客发现，地点在义大利北部南泰罗尔（South Tyrol）地区海拔3210公尺高的阿尔卑斯山脉厄茨塔尔山（Oetztal Alps），当时距离他死亡已经5000多年，据信他生前也是在这个地区游荡。

此后科学家为了探究冰人奥兹的神秘过去，对这具木乃伊进行了高科技的非侵入式诊断和基因定序。先前对他的基因组所做的初步分析，暗示他的基因有东欧大草原牧民的痕迹。

然而，马克斯普朗克演化人类学研究所的科学家表示，最新研究结果不再支持这个论点。他们相信，采自冰人奥兹的原始样本已受过现代DNA的污染，导致研究结果错误。由于科技进步，让研究人员如今能更明确了解冰人奥兹的过去。

马克斯普朗克演化人类学研究所说：「若把冰人奥兹的基因组，与生活在同时期且目前已有基因组资料的数百名早期欧洲人相比，他的基因组反而比同期欧洲人具有更多与安纳托利亚早期农民的血统共同性。」

最新研究的作者之一、马克斯普朗克进化人类学研究所考古遗传学部门主任克劳瑟（Johannes Krause）表示，他的团队「非常惊讶发现」冰人奥兹的基因组中「并未发现东欧大草原牧民的痕迹」。

克劳瑟指出，冰人奥兹的基因组中「狩猎采集族群基因的比例也非常低」，因此他的祖先「似乎是从安纳托利亚直接过来，没有和狩猎采集族群混过血」。这代表他很可能来自一个相对孤立的群体，与其他欧洲族群几乎没有接触。

最新研究的团队还表示，以往对冰人奥兹外貌的认知也可能一直不正确。科学家过去认为，冰人奥兹的皮肤是在冰封中变黑，但事实上这可能是他原本的肤色。

此外，冰人奥兹的基因组显示他有「秃头体质」。因此研究人员如今相信，他死时并非顶着浓密长发，而是已在成年后失去了大部分头发。

过往多年来的研究判断，冰人奥兹的身高约160公分，体重约50公斤。他在45岁左右死亡，死因激烈，他的胸腔和左肩胛骨之间一条主要血管被一把箭切断。

© 2023 AFP