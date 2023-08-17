猪肾移植脑死患者成功运作30多天 器捐不足困境重大进展

（法新社华盛顿16日电） 美国纽约大学朗格尼移植研究中心的团队，日前将基因改造的猪肾移植脑死患者体内进行研究。团队今天表示，移植的猪肾成功运作32天创下纪录，而且功能仍然良好。这对解决器官捐赠供不应求可谓重大进展。

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美国有超过10万3000人等待器官捐赠，其中8万8000人需要肾脏。推动跨物种器官移植的研究日益增多，这项最新实验只是其一，利用捐赠供科研的人体来测试相关技术。

纽约大学朗格尼移植研究所（New York University Langone Transplant Institute）所长蒙哥马利（Robert Montgomery）告诉媒体：「我们的基改猪肾在人体中已存活并运作超过1个月。」

「我认为当下这是一个引人注目的故事，我觉得这应能为在活人身上进行一些初步研究提供进一步的保障。」

蒙哥马利2021年9月曾对人体进行首例基改猪肾移植，同年11月又执行类似手术。此后虽也有一些其它案例，但所有实验都进行两到三天。

先前的移植所涉身体部位有多达10处经过基因改造，但最新的移植仅有1处基改，即涉及所谓「高急性排斥反应」（hyperacute rejection）基因；高急性排斥会在动物器官与人体循环系统连接后的几分钟内发生，以致出现坏死性血管炎，移植物功能丧失。

人体内的抗体会将一种名为α-gal的生物分子当作主要目标，藉由「消除」与这种生物分子有关的基因，纽约大学朗格尼团队就能阻止急性排斥反应。

蒙哥马利说：「我们现在收集更多证据表明，至少就肾脏而言，只要消除引发高急性排斥反应的基因，再配合准许临床使用的免疫抑制药物，确有可能成功掌握异种器官移植人体的最佳效果，且有可能维持长期性。」

研究人员还将猪的胸腺（位于颈部周围，负责培养免疫系统的初级淋巴器官）嵌入肾脏外层。

纽约大学葛罗斯曼医学院（Grossman School of Medicine）的葛利斯默（Adam Griesemer）补充说明，称这种作法可让宿主体内的免疫细胞学会将猪的细胞识别成自己的细胞，防止延后出现的排斥反应。

接受移植患者的2个肾都已切除，然后移植1个猪肾，新肾脏立即开始产生尿液。

监测显示，血清肌酸酐（一种废弃物）的水准处于最佳状态，并没有排斥反应出现的证据。

最重要的是自移植以来，尚未检测到可能引发器官衰竭的猪巨细胞病毒，研究小组计划再持续监测1个月。

马里兰大学医学院（University of Maryland Medical School）的外科医生，2022年1月执行首例猪器官移植到活人病患，当时移植的是猪心。

目前异体移植主要聚焦于猪只器官，因为它被认为是人类的理想供体，器官大小近似、生长速度快、每胎产子数多，而且更因被供作食材而饲养。

© 2023 AFP