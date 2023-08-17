WHO首届传统医学峰会 印度甘地那加市登场

（法新社新德里17日电） 世界卫生组织（WHO）今天在印度举办首届传统医学峰会，警告唯有经过科学实证，基于天然产品的治疗方法才能成为有效的替代性医疗方式。

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世卫表示，传统药物是「全球数以百万计民众的首选」，此次会谈让决策者和学者们共聚一堂，以支持「推动政治承诺和基于实证的行动」。

世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）会前发布的声明指出，传统医学有望扩大医疗保健服务可近性，但唯有「基于最新科学实证确认适当、有效，以及最重要的安全」的疗法才具有价值。

为期2天的世卫传统医学全球峰会（Traditional Medicine Global Summit）与20国集团（G20）卫生部长会议同时在印度甘地那加市（Gandhinagar）举行。

世卫研究部主任利德尔（John Reeder）在声明中表示：「发展传统医学的科学知识，应该遵循和其他健康领域同样严格的标准…这可能需要对原有方法论进行新的思考，才能找出应付这些更全面、更合乎实际情况的方法，并提供足够确凿且有力的证据，以提出政策建议。」

世卫组织表示：「天然不一定就意味着安全，数个世纪的使用也无法为疗效挂保证；因此，必须采用科学的方法和流程，才能提供所需的严谨证据。」

印度总理莫迪（Narendra Modi）预计将透过透过预录影片为这场峰会揭幕。他过去曾一再宣扬瑜伽对健康的益处，大赞瑜伽是舒缓压力甚至仇恨的万灵丹。

继世卫去年在印度古茶拉底省（Gujarat）为传统医学中心（Global Centre for Traditional Medicine）揭幕后，传统医学峰会未来将列入世卫每年度例行举办的活动。

© 2023 AFP