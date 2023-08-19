飓风希拉里逼近美墨西岸恐爆洪水 民众严阵以待

（法新社墨西哥卡布圣卢卡斯18日电） 威力强大的太平洋飓风希拉里正朝向美墨边界逼近，当局警告，它可能在墨西哥西北部观光区下加利福尼亚和美国加州引发「灾难性」洪水，当地民众今天严阵以待。

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美国国家飓风中心（National Hurricane Center）表示，希拉里（Hilary）目前位于下加利福尼亚（Baja California）半岛南端度假胜地卡布圣卢卡斯（Cabo San Lucas）的西南方约456公里处，强度为4级，最大持续风速达到约每小时230公里。

美国国家飓风中心预测，希拉里的强度将在明天开始减弱，但在明晚至20日接近下加利福尼亚半岛西岸时仍会是飓风，至20日晚间抵达隔邻的南加州前再减弱为热带风暴。

美国国家飓风中心警告，希拉里可能带来强风、瞬间洪水和「威胁性命的」大浪与离岸流，下加利福尼亚大部分地区和加州南部这周末和下周初很可能出现「威胁性命及恐达灾难等级的洪水」。

在受到墨西哥人和外国观光客欢迎的卡布圣卢卡斯，可见大浪拍打海岸，居民和商家员工忙着进行防灾准备，架起防护板、堆起沙包和贮藏家具。海滩上也可见到墨西哥海军人员巡逻。

30岁的餐厅员工耶南德兹（Marlen Hernandez）告诉法新社：「我们别无选择早已经历过类似情况，知道可能会发生什么事。我们必须准备好食物、罐头食品和蜡烛。」

前去观光的美国女子摩根（Katrina Morgan）则表示：「我们有一点害怕，但我们试着保持乐观。」

墨西哥已对下加利福尼亚半岛从彭塔阿部瑞欧荷斯（Punta Abreojos）到圣昆丁角（Cabo San Quintin）的海岸发布飓风警报，以北至恩瑟纳达（Ensenada）之间的海岸则发布飓风警戒。

美国国家飓风中心则对从美墨边界到加州文杜拉郡（Ventura County）慕古角（Point Mugu）的地区，以及卡塔利那岛（Catalina Island），发布不寻常的热带风暴警戒。

美国国家飓风中心表示：「南加州和内华达州南部的部分地区，预期会出现3至6英寸（约76至152毫米）的降雨量，一些情况降雨量将达10英寸（约254毫米），可能会出现危险至局部灾难级的洪水。」

© 2023 AFP