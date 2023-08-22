探测器坠毁原因不明 侵乌制裁可能阻俄重返登月竞赛

（法新社莫斯科21日电） 俄罗斯联邦太空总署称，「月球25号」探测器着陆前的操作过程发生不明事故，坠毁在月球表面。俄罗斯近50年来首次执行月球任务失败收场，遭到西方孤立可能阻碍重返探月之路。

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这起坠毁事故发生于俄国全面入侵乌克兰攻势持续将近一年半之际，莫斯科因此遭到孤立，太空产业也蒙受惩罚性制裁影响。

这次任务失败也适逢数个企业和国家加入探月竞赛，使得从腐败，到缺乏创新和伙伴关系等俄国太空产业所面临的问题成为焦点。

俄罗斯联邦太空总署（Roscosmos）表示，与「月球25号」（Luna-25）的通讯于19日下午2时57分中断。根据初步调查，登陆器「在与月球表面发生碰撞后已不复存在」。

「为确定航空器位置并取得联系，8月19日和20日所采取的措施均未成功。」

俄罗斯联邦太空总署提到，将就碰撞原因展开部会层级调查，但未指出可能出现了哪些技术问题。

莫斯科本来希望能在苏联时期「月球计画」（Luna programme）的基础上继续发展，在计画面临财务困难和腐败丑闻，而且日益遭到西方孤立的情况下，透过月球25号重返独立探月之路。

目前流亡海外的前俄罗斯太空计画研究员叶哥罗夫（Vitaly Yegorov）表示，月球25号坠毁将严重影响俄罗斯联邦太空总署未来的任务，到2028年或「更晚」都将无法计划下一次任务。

叶哥罗夫认为探测器故障与电子问题有关，可能是西方对莫斯科实施制裁所致。

叶哥罗夫说道，「回应俄罗斯夺取克里米亚（Crimea）而实施的制裁」导致月球25号发射计画过去5年被多次推迟。

月球25号原本预计在月球上停留1年，收集土壤样本并寻找水。热衷探月人士认为水可以制造用于未来发射火箭的燃料，并为可能的月球殖民提供饮用水。

俄国在乌克兰展开军事行动后，西方针对与俄国长期展开太空合作多所疑虑。

虽然俄国表示打算使用国际太空站（International Space Station）直到2028年，欧洲太空总署（European Space Agency）已经终止在月球和火星任务上与俄罗斯合作。

© 2023 AFP