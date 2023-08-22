美国批准孕妇疫苗 预防婴幼儿染RSV并发重症

（法新社华盛顿21日电） 美国今天成为全球首个批准孕妇呼吸道融合病毒（RSV）疫苗的国家，这款疫苗可在新生儿出生后6个月内，降低感染RSV病毒后并发重症的风险。

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美国食品暨药物管理局（FDA）在声明中指出，这款由美国辉瑞大药厂（Pfizer Inc.）研发的疫苗先前已获准用于年长者，如今再扩大适用于怀孕32周至36周的孕妇，接种1剂即可为出生6个月内的婴儿提供保护力。

这是美国近期批准一系列呼吸道融合病毒药物中最新的一种，根据官方统计，美国每年有数以万计的婴幼儿及年长者因感染此病毒而住院。

各国研究团队自1960年代以来，一直致力开发呼吸道融合病毒疫苗，多亏10年前在科学技术上有所突破，如今才有大量疫苗得以问世。

FDA生物制剂评估暨研究中心（Center for Biologics Evaluation and Research）主任马克斯（Peter Marks）表示：「呼吸道融合病毒是孩童常见疾病之一，其中婴幼儿是染病并发重症风险最高的族群，恐为此住院治疗…此次批准为医事人员及孕妇提供了一个能保护婴幼儿免受这种恐危及生命的疾病影响的选项。」

这款疫苗在美国FDA此次批准前，曾针对约7000名孕妇进行临床试验。结果显示，这款辉瑞的疫苗Abrysvo能让0至3个月婴儿及0至6个月婴儿感染呼吸道融合病毒后并发重症的风险，分别降低82%及69%。

孕妇受试者在接种这款疫苗后出现的常见副作用包括注射部位疼痛、头痛、肌肉痛及恶心；接种疫苗的孕妇受试者当中，约有1.8%患有俗称「妊娠高血压」的子癫前症，相较之下，安慰剂组的比例约1.4%。

这款疫苗获FDA批准后，还须取得美国疾病管制暨预防中心（CDC）的接种许可，CDC将对最佳接种方式提出建议，因此目前还不清楚美国的孕妇是否有望在今年秋冬的呼吸道融合病毒流行期之前接种疫苗。

© 2023 AFP