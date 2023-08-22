英医疗系统与连锁超市合作 内衣裤将附癌症资讯标签

（法新社伦敦21日电） 英国连锁超市「莫里森」（Morrisons）今天表示，将与国民保健署合作，在卖场内贩售的内衣裤上，附上与乳癌、睾丸癌初期警讯相关的注意事项标签。

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由于COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情累积下来的负载、医师多次罢工、难以留住员工的长期问题等，英国民众排队等候国民保健署（National Health Service）提供医疗协助的时间创下历史新高。

莫里森超市会先在Nutmeg服装系列的平口裤上附上注意事项标签，接下来数月再于女性内衣上采取相同措施。

有关癌症初期症状的国民保健署指南将随QR code（二维条码）附上，包括乳房外观和形状变化，以及睾丸无痛肿胀等，消费者可藉此连结到国民保健署网站，取得更详细的资讯。

英格兰国民保健署国家癌症部门主任巴默（Cally Palmer）说：「这是国民保健署首次与全国性超市合作，将攸关健康的讯息附在衣物上，希望鼓励更多人了解自己的身体，好让他们注意到可能是癌症初期症状的新冒出来或无法解释的变化。」

巴默说，癌症的整体存活率达到历史新高，但愈早发现疾病，成功治疗的机率就愈高。

英国政府上周表示，英格兰的癌症治疗目标将从10月开始简化，目标是更快地诊断并治疗患者的癌症。新策略的目标是让75%的病患在罹癌初期就被诊断出来。

一些与癌症相关的慈善机构对于新措施乐观其成；但也有一些机构警告，仍需要采取其他措施来解决国内「目前灾难性的癌症数据」。

#CatchUpWithCancer运动共同发起人、肿瘤学家普莱斯（Pat Price）表示，目标应订在95%，而非75%。

瑞典健康经济研究所（Swedish Institute for Health Economics）上月公开的研究发现，英国癌症病患存活率低于欧洲其他国家。

英国皇家放射科医师学院（Royal College of Radiologists）院长狄克森（Jeanette Dickson）今年6月曾说，全国各地都感受到医师人力不足带来的影响，这也有碍国民保健署及时诊断和治疗癌症的能力。

© 2023 AFP