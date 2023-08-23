挑战登陆月球南极 印度太空计画做好准备

（法新社印度班加罗尔22日电） 印度今天为最新一次登月尝试做好准备，若成功在月球南极附近着陆，成就将超越全球任何一个太空计画，写下历史新页。

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「月球飞船3号」（Chandrayaan-3）预计将于印度当地时间22日晚间6时（格林威治时间12时30分）过后不久，在鲜少探索的月球南极附近登陆，若成功，对任何太空计画来说都将是世界第一的壮举。

印度上一次于2019年的登月计画以失败收场，这回最新任务登场的前几天，俄罗斯近50年来第一场月球任务原本同样计划在月球南极附近登陆，却在接近目标时坠毁。

前印度太空研究组织（ISRO）主席席万（K. Sivan）表示，太空船登陆艇传回来的最新照片都在在显示，这趟行程的最后阶段将会成功。

席万昨天向法新社表示：「这多少鼓励了我们，让我们有信心能毫无问题的达成登陆任务。」

4年前的登月任务中，印度科学家在登陆器预计着陆前不久与其失去联系。席万补充表示，印度太空研究组织已从失败中汲取教训并做出修正。

他说：「月球飞船3号将更加坚固。我们有信心，预料一切都会顺利进行。」

© 2023 AFP