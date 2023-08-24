法国夏末热浪袭击 高温刷新历年纪录

（法新社巴黎23日电） 法国今夏持续受到热浪袭击，气象局表示，法国气温昨天创下有纪录以来历年夏末的最高纪录。

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法国气象局今天宣布，全国24小时内的平均气温达到摄氏26.9度，预计8月的高温将在本周后半段达到颠峰。

气象部门补充说，自1947年以来，夏末从未出现如此连续的高温。 报导说，21日的气温已突破2012年创下的摄氏26.6度纪录。

法国本土的96个省分中，今天约有19个省分处于高温红色警戒，另有37个省分处于较低的橙色警戒。

法国气象局表示：「法国南部2/3的地区正经历持续且强劲的热浪。」

当局补充说，包括隆河河谷（Rhone valley）、与西班牙接壤的奥克西塔尼大区（Occitanie）以及波尔多（Bordeaux）周围的阿基坦大区（Aquitaine）等南部区域的最高气温，可能达到摄氏42度。 法国气象局补充说，明天南部大部分地区的气温将接近或达到摄氏40度，甚至最低气温也将超过摄氏20度。 虽然法国南方首当其冲地受到热浪影响，但北方并没有完全摆脱与天气有关的困境。

法国气象局表示，从今天零时开始，除布列塔尼（Brittany）以外的西北部分地区进入橙色警戒，理由不是因为高温，而是因为有可能出现的强风、冰雹和大雨，以及时速达到100公里的阵风。

© 2023 AFP