全球生物多样性基金启动 加拿大英国共捐逾50亿

（法新社渥太华24日电） 国际社会今天追认一项新的全球生物多样性基金，目的是要强化自然环境的紧要复原和重建，这是联合国去年峰会确定的目标。

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在温哥华举行的一次会议上，加拿大与英国宣布将提供一共1.6亿美元（约新台币51.38亿元）的创始基金，让全球生物多样性基金（Global Biodiversity Framework Fund）得以启动。

全球环保基金会（Global Environment Facility, GEF）会长罗德里格斯（Manuel Rodriguez）在记者会上谈到基金会正式启动时说：「一切肇端于此」，并称这是一个「非常具有建设性的时刻」。

全球环保基金会这次大会，聚集全球各地1500位人士，其中包括环保活动人士、政府官员、商界与学术界领袖和原住民。

为了保护大自然，并扭转数十年来威胁地球物种和生态系的环境破坏，190多国在2022年12月于蒙特娄举行的联合国生物多样性公约第15次缔约方大会（COP15）中签定一项「和平协议」，全球生物多样性基金在那之后获得全球环保基金会同意成立。

那次的协议承诺要在2030年前，确保地球30%的面积成为保护区，每年还要为发展中国家提供300亿美元（约新台币9634亿元）的保育援助，并阻止人为因素造成已受威胁物种的灭绝。

在这次于温哥华进行的会谈中，商定将20%的资金，分配给由原住民主导的保护或保存生物多样性计画上。

该基金还将优先考量最脆弱的小岛国家，以及全球最不发达的国家。

该基金的启动，受到许多非政府组织的欢迎。

但倡议组织Avaaz表示，启动的资金不够，「若想营运至2023年的年底，还需要4000万美元（约新台币12.84亿元）」。

该组织敦促在温哥华声称支持该基金设立的各国政府要「提供资金」，其中包括日本、美国在内。

罗德里格斯告诉记者说：「此时此刻，我们今年的基本目标是2亿美元（约新台币64.23亿元）。」

他补充道，捐赠国预计在2025年底前履行承诺，第1笔拨款将于2024年6月开始。

© 2023 AFP