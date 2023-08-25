日本加入挑战登月行列 探测器将升空

（法新社东京25日电） 继印度达成历史性登月任务后，日本太空计画也将从一连串挫折中重新振作，预定下周发射搭载昵称「月球狙击手」探测器的火箭。

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这枚火箭将搭载登陆器以及一枚用于探测宇宙演化的X射线成像卫星，登陆器预计将于4个月至6个月内抵达月球表面。

日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）今天表示，由于天候不佳，火箭将延后1天发射，定28日升空。

日本的太空计画堪称全球规模最大计画之一，但是去年11月首度试图在月球上投放登陆器以失败收场，上个月一枚新型火箭又在测试中爆炸。

日本太空机构目前将希望寄托在火箭搭载的小型无人探测器SLIM（Smart Lander for Investigating Moon）上。

正如它的简称SLIM（意为「苗条的」），这款登陆器又小又轻，只有2.4公尺高、2.7公尺宽、1.7公尺长，约700公斤重。

日本太空机构希望SLIM展现高精确度，给它取了「月球狙击手」（Moon Sniper）的昵称，以降落在距离月球上特定地点100公尺以内为目标，远低于通常的数公里误差范围。

SLIM计画团队成员?井真一郎昨天向印度登月成功致敬时告诉记者：「登月仍然是一项非常困难的技术。为了见贤思齐，我们将在自己的任务中不遗余力」。

© 2023 AFP