野火烧不尽 加拿大西北地方又一城镇下令撤离

（法新社渥太华26日电） 在强风吹袭、气温攀升下，加拿大大规模野火进一步蔓延，西北地方（Northwest Territories）今天又有一个城镇被迫疏散。

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法新社报导，当局表示，人口约4000人的海河镇（Hay River）所受威胁之大，以至消防队和必要工作人员也受令撤离。

西北地方政府下令，所有目前还在海河镇的人员前往当地机场并等候指示。

海河镇首长詹姆森（Kandis Jameson）表示，仍有100名居民拒绝遵守疏散令。

政府声明指出：「任何留在海河镇的人都须自行承担风险...将不会有紧急服务或急救单位。」

现阶段，面积辽阔但人烟稀少的西北地方约有2/3人口已疏散到邻近省分，有时甚至撤离到2000公里之外。

西北地方环境厅长汤普森（Shane Thompson）表示：「极端的西南风将火势进一步推向高速公路沿线城镇，人员与飞机不得不退至安全距离再来整队。」他表示情况「非常严重」。

当局表示，消防人员正在扑灭一道长达数公里的火线，浓烟导致无法使用直升机。

加拿大正经历有纪录以来最严重的野火季，全国大部分地区都遭受高温影响，干旱情况严重。

加国目前烧毁的土地达1500万公顷，面积不仅比希腊还要大，还是上一次纪录的两倍多，而且今年的野火季还未结束。（译者：纪锦玲）

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